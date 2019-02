Nouvelle "maison de l’horreur" aux Etats-Unis : quatre enfants retrouvés affamés, certains enfermés dans une cage

L’effroi au Texas. La police américaine est intervenue ce mardi à Rhome, bourgade reculée du comté de Wise, dans le nord de l'Etat, pour libérer quatre enfants souffrant de malnutrition retenus dans ce qui s’apparente à une nouvelle "maison de l’horreur". Selon l’agence Associated Press (AP), deux d’entre eux, âgés de quatre et cinq ans, étaient enfermés dans une cage pour chien, tandis que deux autres, de un et trois ans, étaient recouverts d’urine et de matière fécale.





Toujours d’après l’AP, c’est une dispute entre la mère des quatre enfants, Paige Isabow Harkings, et le père de l’un d’eux, Andrew Joseph Fabila, 24 ans tous les deux, qui a alerté les autorités. Arrivés au domicile du couple, les policiers ont entendu des voix provenant d’une grange située non loin de la maison. C’est alors qu’ils ont fait leur effroyable découverte.