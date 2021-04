États-Unis : nuit de tensions à Minneapolis après la mort d'un jeune noir, tué par la police

Suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux, quelque 200 personnes se sont rassemblées dimanche soir dans le quartier de Brooklyn Center, faisant face à des policiers en tenues anti-émeute. Selon le journal américain Star Tribune, la foule a brisé les pare-brises de deux véhicules de police et celle-ci "a fait usage d'armes non létales pour les disperser". Au bout d'une heure, les policiers ont réduit leur présence et la foule a allumé des bougies et écrit des messages à la craie sur le trottoir réclamant "justice pour Daunte Wright".