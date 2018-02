"On ne peut pas accepter cela ! " : un ancien membre du FBI fond en larmes en direct après la tuerie en Floride

"Qu'est-ce qui vous passe par la tête, à vous qui avez travaillé au FBI ?" lui demande le présentateur, le regard tourné vers l'écran diffusant le duplex. "J'ai dix neveux et nièces, on parle de stocks d'explosifs, de législation..." commence Philip Mudd, dans une prise de parole désordonnée. Ses yeux sont remplis de larmes et sa voix se brise sous les sanglots lorsqu'il poursuit : "Un enfant de Dieu est mort. Est-ce qu'on peut prendre conscience, dans ce pays, qu'on ne peut pas... qu'on ne peut pas accepter cela !"





Baissant la tête et tentant vainement de refouler ses pleurs, l'ancien membre du FBI informe le présentateur qu'il ne pourra pas répondre à l'interview : "Je suis désolé" dit-il. Le duplex est rapidement coupé, mais sur les réseaux sociaux, la séquence ne passe pas inaperçue. De nombreux télespectateurs comprennent en effet la détresse et l'impuissance de cette ancienne somité. "Quand je vois [Philip Mudd], c'est comme ça que j'imagine ce que ressentent beaucoup de parents en ce moment... il y a si peu d'espoir que notre gouvernement fasse quelque chose" dit ainsi un programmateur pour la radio.