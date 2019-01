Etats-Unis : ordures qui s'accumulent, mariage annulé, musées et zoos fermés... les conséquences inattendues du "Shutdown"

Le département des parcs nationaux a suspendu toutes ses activités autres que les services d’urgence. Avec plus de 21 000 employés en congé forcé, la maintenance des toilettes publiques, la collecte des déchets, l’entretien des routes ne sont plus effectués et les centres de soutien sont désertés.





Les parcs restent généralement ouverts au public, mais par conséquent, les conditions d'accès se sont détériorées. Les ordures se sont rapidement accumulées, notamment autour du National Mall et de la Maison Blanche à Washington. Selon le Los Angeles Times, dans le parc national de Yosemite, en Californie, les déchets humains ont provoqué une alerte de risque sanitaire après que les visiteurs se soient mis à utiliser le bord de la route comme toilettes publiques.





Ces derniers jours, des ONG et des bénévoles ont pris le relais et participé au nettoyage des parcs à travers les États-Unis. À Joshua Tree, des volontaires surnommés "les anges des toilettes" ont aidé à transporter des centaines de kilos de déchets hors du parc, à nettoyer les toilettes et à les réapprovisionner en papier et savon.