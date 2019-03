Etats-Unis : où sont passés les bulletins scolaires de Donald Trump ?

Quel élève était Donald Trump ? Voici la question que s’est posé le Washington Post, le président américain se targuant fréquemment d'avoir été un excellent élève dans sa jeunesse. Seulement voilà : le quotidien a révélé ce mercredi que les dossiers scolaires du milliardaire avaient été cachés, en 2011.





Evan Jones, proviseur à cette époque de la New York Military Academy, a expliqué au journal américain que le directeur "était venu (le) voir paniqué parce qu'il avait été abordé par d'anciens élèves influents et fortunés qui étaient des amis de M. Trump" et voulaient que ses résultats scolaires restent secrets. Ces pressions intervenaient alors que le magnat de l’immobilier avait mis au défi le président de l'époque, Barack Obama, de publier ses résultats scolaires en se demandant comment il avait pu intégrer un établissement de l'Ivy League, ce groupe de huit universités prestigieuses du nord-est des Etats-Unis.