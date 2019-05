Perdu en forêt, un bébé de 22 mois retrouvé sain et sauf trois jours après sa disparition

D'aucuns parleront de miracle, d'autres salueront les sauveteurs ... Mardi 15 mai, des sauveteurs du Comté de Wolfe dans le Kentucky, aux Etats-Unis, ont retrouvé le petit Kenneth Howard, disparu depuis dimanche dernier, non loin d'une ancienne mine à ciel ouvert. L'enfant, simplement vêtu d'une couche, était déshydraté mais bien vivant. Il a survécu 67 heures par temps froid et pluvieux, portant seulement un t-shirt et un pantalon de survêtement, ont annoncé les autorités