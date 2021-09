États-Unis : plus de 10.000 migrants sous un pont à la frontière texane

Les autorités américaines sont confrontées ces derniers jours à une crise humanitaire d’ampleur, alors que des milliers de personnes ont migré vers la frontière texane, jusqu’à la ville de Del Rio, et campent désormais sous un pont de la ville. Moins de 2000 en début de semaine, ils étaient environ 12.000 vendredi 17 septembre à attendre "d’être arrêtés par les gardes-frontières", selon le maire Bruno Lozano. La plupart de ces migrants ont traversé le fleuve Rio Grande, reliant le Mexique aux États-Unis, et arrivent tout droit d’Haïti, petit pays des Caraïbes plongé dans une situation proche du chaos après l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet et un séisme meurtrier en août.

Dans ce contexte, la ville frontalière de Del Rio a décrété vendredi l’état d’urgence et fermé le pont qui la relie à Ciudad Acuña à la circulation. "Le trafic international se poursuivra normalement", ont indiqué les autorités dans un communiqué. Pourtant, quelques heures plus tard, le port de la ville fermait lui aussi. "Cette fermeture temporaire est nécessaire pour répondre aux besoins urgents de sûreté et de sécurité que présente cet afflux de migrants", ont justifié les services de douanes de Del Rio, alors que des milliers d’autres arrivées sont appréhendées par les autorités de cette ville de 35.000 habitants. 8000 personnes pourraient rejoindre Del Rio dans les prochains jours, estime Bruno Lozano.

"Les circonstances désastreuses nécessitent des réponses désastreuses", a déclaré l’édile au Texas Tribune. "Il y a des gens qui ont des bébés là-bas, des gens qui s’effondrent à cause de la chaleur. Ils sont assez agressifs, à juste titre : ils subissent la chaleur jour après jour." Dans un communiqué, les gardes-frontières ont assuré avoir augmenté leurs effectifs afin de faire face de manière "sûre, humaine et ordonnée" à la prise en charge des personnes campant sous le pont et leur avoir distribué eau potable, serviettes et toilettes portatives.