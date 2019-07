États-Unis : polémique sur les camps de migrants

Les autorités américaines détiennent-elles des migrants dans des conditions inhumaines ? Des photos prises dans un camp du Texas, non loin de la frontière mexicaine, montrent des migrants entassés derrière des grillages, dans des cellules bondées, qui dorment à même le sol sous une simple couverture de survie. Une grande partie de l'opinion publique américaine est indignée.



