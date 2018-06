Etats-Unis : pour la première fois, la police inculpe... le profil ADN d'un suspect non identifié

Pour mettre fin à cette série d'agressions, les enquêteurs ont utilisé les données génétiques recueillies sur place, se dispensant – chose rare - de témoignages oculaires, et ont établi un portrait-robot de l'agresseur. Couleur des yeux, des cheveux, morphologie faciale, l'âge estimé et l'ascendance familiale... les détails sont nombreux. Et aboutissent à un profil bien défini : un homme noir, qui serait trentenaire ou quadragénaire.





En procédant à l'inculpation de ce profil génétique, le procureur de Washington s'offre une prolongation des poursuites, sans craindre l'effet de la prescription pénale, de 15 ans pour de tels crimes. "La loi à Washington nous autorise à inculper un inconnu, sous le pseudonyme de John Doe, à partir du moment où son identité a été établie avec une certitude raisonnable grâce à son profil ADN", a expliqué aux journalistes la procureure fédérale Jessie Liu. "Cela signifie que l'agresseur n'échappera pas à la justice à la faveur du temps qui s'écoule", s'est-elle félicitée.





L'ADN a permis récemment de relancer de façon spectaculaire plusieurs affaires criminelles emblématiques aux Etats-Unis, avec notamment l'arrestation, grâce à sa lignée généalogique, d'un homme suspecté d'être le "tueur du Golden State" en Californie.