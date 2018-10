États-Unis : pourquoi Amazon augmente-t-il ses salaires ?

Aux États-Unis, le taux de chômage vient de tomber à son plus bas niveau depuis presque un demi-siècle, soit 3,7%. Et selon un mécanisme économique bien connu, cela fait grimper les salaires. Par exemple, Amazon, l'un des plus gros employeurs du pays, vient d'annoncer une augmentation générale pour tous ses salariés, payés au salaire minimum. Quinze dollars de l'heure, soit une hausse de deux à cinq dollars selon les États.



