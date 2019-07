Etats-Unis : pourquoi Donald Trump a limogé son patron du renseignement

Et un de plus. Donald Trump a officialisé dimanche le départ de Dan Coats, le chef des services de renseignement américains. Celui-ci vient ainsi grossir les rangs déjà bien fournis de ceux qui ont quitté le navire de l’administration américaine depuis janvier 2017. En cause cette fois-ci ? Des désaccords à répétition.





Le Directeur du renseignement national (DNI), un poste qui supervise et coordonne les activités de la CIA, de la NSA et des autres services de renseignement américains, n’a en effet jamais trouvé de terrain d’entente avec l'ancien magnat de l’immobilier. En particulier sur l’épineux dossier des soupçons d'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016. La DNI avait en effet soutenu les conclusions des services de renseignement faisant état d'une telle ingérence.