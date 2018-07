Pourquoi Donald Trump s’en prend-il aussi violemment à l’Iran ?

LCI : Faut-il alors y voir, comme le disent certains observateurs, une tentative de diversion après ses propos polémiques sur l’ingérence russe dans l’élection de 2016 ?

Jean-Eric Branaa : Je ne crois pas. L’affaire de la rencontre avec Poutine a été une très grosse surprise, c’est certain. On peut même parler d’une énorme bourde sur le plan politique, voire d’une faute. De fait, on pouvait se dire que, à la manière des événements de Charlottesville l’an dernier, Donald Trump ne comprenait pas la portée symbolique, qu’il était en rupture avec ce que pense le peuple américain quant à un rapprochement avec la Russie. Sauf que, entre-temps, des sondages l’ont crédité de deux points supplémentaires d’opinions favorables. Ce qui veut dire que, en plus de conserver ses fans indéfectibles, il élargit sa base. C’est assez inédit.





Sur l’affaire russe, il n’est donc pas du tout en difficulté. Et il le sait ! Trois jours après que ces sondages sont tombés, il a ainsi décidé d’inviter Vladimir Poutine à Washington. Personne ne s’est levé pour hurler, car tous avaient les sondages en main. La plupart des élus républicains vont d’ailleurs prochainement repasser par les urnes lors des élections de mi-mandat (le 6 novembre 2018, ndlr) et ils savent qu’il vaut mieux rester dans le rang. Dès lors, l’Iran n’apparaît pas comme une stratégie d’évitement, mais plutôt comme la poursuite d’une promesse.