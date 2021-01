États-Unis : pourquoi l'élection en Géorgie est cruciale pour Joe Biden

La Géorgie "peut changer la trajectoire non seulement pour les quatre années à venir, mais pour la prochaine génération". Avec gravité, Joe Biden s'est présenté lundi devant ses électeurs à la veille d'un scrutin crucial. Et pour cause : la double élection sénatoriale qui se joue dans cet État du sud aura un impact sur le début de mandat du président démocrate. Et une défaite pourrait donner du grain à moudre à son rival Donald Trump, bien décidé à jouer les trouble-fêtes jusqu'au 20 janvier.