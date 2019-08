Etats-Unis : pourquoi la mort du financier Jeffrey Epstein alimente les théories du complot

C'est un hashtag qui, ces dernières heures, s'est rapidement répandu sur les réseaux sociaux. "EpsteinMurder" est en effet un sujet largement discuté au lendemain de la mort du financier, qui a été retrouvé pendu dans la cellule de sa prison new yorkaise. Un accident qui a causé la stupeur aux Etats-Unis, où les théories du complot ont fleuri.





Pour beaucoup d'observateurs, la mort de Jeffrey Epstein ne doit rien au hasard. Il faut dire que ce fait divers ressemble à s'y méprendre à un polar américain : un milliardaire a été retrouvé mort dans sa cellule, quelques jours après avoir été retrouvé allongé sur le sol, blessé avec des marques sur le cou. Une mort qui a rapidement fait la Une de l'actualité, et pour cause. Ce financier avait été inculpé le 8 juillet d'exploitation sexuelle de mineures. En outre, Jeff Epstein est une figure de la jet set. "Je connais Jeff depuis 15 ans. Un type génial", disait ainsi Donald Trump dans un entretien en 2002. "On dit même qu'il aime les jolies femmes autant que moi, et beaucoup sont plutôt jeunes", poursuivait le milliardaire dans on style coutumier. Le financier était aussi proche de l'ex-président démocrate Bill Clinton ou encore le prince Andrew, fils de la reine Elizabeth II.