Etats-Unis : près de 18 ans après les attentats du 11 septembre, une nouvelle victime identifiée

ADN - Alors que 40% des 2.753 personnes portées disparues après les attaques terroristes au World Trade Center en 2001 restent à identifier, le bureau d'examen médical de la ville de New York a annoncé ce lundi que l'identité d'un homme a pu être établie. Ce n'était plus arrivé depuis juillet 2018. Ses restes avec été découverts il y a plus de 5 ans.