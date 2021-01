Avec Raphael Warnock, un héritier de Martin Luther King entre au Sénat américain

Âge de 51 ans, Raphael Warnock est né dans un quartier populaire de la ville géorgienne de Savannah, un an après l'assassinat de Martin Luther King. Comme l'illustre révérend, il a étudié au Morehouse College d'Atlanta, comme lui il est devenu le pasteur de l'église baptiste Ebenezer, dans la capitale de la Géorgie. Et à l'image de son mythique prédécesseur, il possède la verve flamboyante des prêcheurs, en habitué des sermons dominicaux.

Mais quand il évoque l'héritage spirituel de Martin Luther King, qu'il revendique, il n'oublie pas qu'avant d'être la figure la plus emblématique de la cause noire américaine, celui-ci se voyait avant tout en champion des pauvres. Raphael Warnock n'a jamais cessé de défendre l'accès des plus démunis à la couverture médicale, au logement ou au vote. C'est un élu de l'aile gauche du parti Démocrate qui entre aujourd'hui au Sénat, et dont Joe Biden devra tenir compte.