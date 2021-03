Profiteurs de la crise : le boom des applications d'avances sur salaire

Près de 15 millions d'Américains au chômage, des banques alimentaires débordées, et dans les grandes villes, des travailleurs qui s'enfoncent un peu plus chaque jour dans la pauvreté... Aux États-Unis, les conséquences financières de la crise du Covid sont catastrophiques. Pour faire face à cette situation désastreuse, les Américains se tournent de plus en plus vers des applications qui permettent de toucher en avance tout u partie de leur salaire. Ce qui permet de ne pas avoir recours à un prêt, bien trop contraignant.

Elles s'appellent Earnin ou encore Dailypay, et leur succès est immense. D’après le New York Times, ces applications enregistrent déjà des millions de téléchargements, avec une hausse de 400% d'utilisateurs pendant la pandémie. Sur Earnin, par exemple, il est possible de s'inscrire en quelques minutes. Il suffit d'indiquer seulement ses coordonnées bancaires et on peut aussitôt recevoir un acompte sur salaire, moyennant 2 à 4 euros de frais selon le montant.