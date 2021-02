L'élue complotiste pro-Trump Marjorie Taylor Greene sanctionnée par la Chambre des représentants

Pour de nombreux élus, la coupe est pleine. Et jusque dans son propre camp. Le sénateur Mitch McConnell, chef des républicains au Sénat, qui s'est accommodé de Trump pendant quatre ans avant de le mettre à distance suite à son refus de reconnaître sa défaite en novembre, a mis un mouchoir sur l'accord tacite qui veut que le leader d'un groupe politique d'une chambre ne se mêle pas des affaires du groupe de l'autre assemblée. "Quelqu'un qui a suggéré qu'il n'y avait peut-être pas d'avion qui s'était écrasé sur le Pentagone le 11-Septembre, que les épouvantables fusillades dans les écoles avaient été mises en scène, [...] ne vit pas dans le monde réel", a-t-il martelé dans un communiqué. Avant d'estimer que le fait qu'elle prône des "mensonges absurdes" et adhère à des "théories du complot" est "un cancer pour le parti républicain".

Peu avant d'être élue, Marjorie Taylor Greene avait également fait parler d'elle car avait "aimé" sur Facebook un commentaire. Ce dernier estimait, rapplle CNN, qu'une "balle dans la tête" de Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, serait la façon la plus rapide de lui faire quitter ses fonctions. Elle avait remis en question l'existence des attentats du 11-Septembre et avait aussi écrit que plusieurs fusillades dans des écoles, dont celles de Parkland (17 morts) et Sandy Hook (27 morts), avaient été mises en scène dans le but de durcir l'encadrement des armes à feu. Elle avait d'ailleurs été filmée, s'en prenant à l'un des survivants de ces tueries. Le 18 janvier, elle avait par ailleurs été suspendue de Twitter, pour avoir dénoncé de prétendues fraudes durant l'élection présidentielle de novembre en Géorgie, comme l'ancien président des États-Unis, Donald Trump.

Sa proximité avec Donald Trump président, et la prudence des leaders républicains à l'idée de s'éloigner trop vite de l'ancien président, n'ont pas empêché Marjorie Taylor Greene de faire l'objet d'un vote, convenu par les leaders des deux partis, ce jeudi. "Réduire le tort et le déshonneur qu'elle pourrait causer à l'avenir" grâce à ses responsabilités au sein des commissions représente "une restriction nécessaire et appropriée de son influence", a soutenu l'élue Debbie Wasserman Schultz. Et d'appuyer : "Elle demeure un danger clair et immédiat à notre démocratie".

Pourra-t-elle siéger à la commission de l'Éducation et à celle du Budget ? Affublée d'un masque "Free speech" (liberté d'expression, ndlr), l'élue a tenté de faire amende honorable dans une déclaration préalable au vote, en reconnaissant du bout des lèvres : "J'ai pu croire à des choses qui n'étaient pas vraies [...] et je le regrette". De ses accointances avec Qanon, elle assure s'être débarrassé : "C'étaient des mots du passé qui ne représentent plus mes valeurs". Elle a tout de même accusé les médias d'être "autant coupables que Qanon de présenter des vérités [sic] et des mensonges qui nous divisent".

Lors du vote, tous les élus démocrates se sont prononcés en faveur de son éviction. Ces 219 élus ont été rejoints par 11 élus républicains, en dépit de l'opposition de leur leader, Kevin McCarthy, qui y voyait "un abus de pouvoir" de la part de la majorité. 199 élus républicains se sont opposés à son éviction.