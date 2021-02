L'élue complotiste pro-Trump Marjorie Taylor Greene sanctionnée par la Chambre des représentants

Sa proximité avec Donald Trump président, et la prudence des leaders républicains à l'idée de s'éloigner trop vite de l'ancien président, n'ont pas empêché Marjorie Taylor Greene de faire l'objet d'un vote, convenu par les leaders des deux partis, ce jeudi. "Réduire le tort et le déshonneur qu'elle pourrait causer à l'avenir" grâce à ses responsabilités au sein des commissions représente "une restriction nécessaire et appropriée de son influence", a soutenu l'élue Debbie Wasserman Schultz. Et d'appuyer : "Elle demeure un danger clair et immédiat à notre démocratie".

Pourra-t-elle siéger à la commission de l'Éducation et à celle du Budget ? Affublée d'un masque "Free speech" (liberté d'expression, ndlr), l'élue a tenté de faire amende honorable dans une déclaration préalable au vote, en reconnaissant du bout des lèvres : "J'ai pu croire à des choses qui n'étaient pas vraies [...] et je le regrette". De ses accointances avec Qanon, elle assure s'être débarrassé : "C'étaient des mots du passé qui ne représentent plus mes valeurs". Elle a tout de même accusé les médias d'être "autant coupables que Qanon de présenter des vérités [sic] et des mensonges qui nous divisent".

Lors du vote, tous les élus démocrates se sont prononcés en faveur de son éviction. Ces 219 élus ont été rejoints par 11 élus républicains, en dépit de l'opposition de leur leader, Kevin McCarthy, qui y voyait "un abus de pouvoir" de la part de la majorité. 199 élus républicains se sont opposés à son éviction.