Après les polémiques, la républicaine complotiste Marjorie Taylor Greene sur un siège éjectable

Malgré sa proximité avec l'ancien président, Marjorie Taylor Greene risque bel et bien de perdre sa place en commission parlementaire. Le numéro 2 des démocrates à la chambre basse, Steny Hoyer, et le chef des républicains Kevin McCarthy ont convenu d'un vote ce jeudi pour savoir si elle mérite ou non de siéger à la commission de l'Éducation de la Chambre et à celle du Budget. Si les élus républicains sont peu enclins à punir l'une des leurs pour des choses dites ou faites avant son entrée au Congrès, les démocrates, eux, insistent sur la nécessité d'agir.

"Réduire le tort et le déshonneur qu'elle pourrait causer à l'avenir" grâce à ses responsabilités au sein des commissions représente "une restriction nécessaire et appropriée de son influence", a soutenu l'élue Debbie Wasserman Schultz. Et d'appuyer : "Elle demeure un danger clair et immédiat à notre démocratie".