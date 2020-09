Etats-Unis : que sait-on de l'affaire Daniel Prude, mort étouffé après son arrestation ?

L’affaire remonte au 23 mars dernier et les images diffusées le mercredi 2 septembre sont insoutenables. On y voit l’interpellation de Daniel Prude, un Afro-américain de 41 ans, qui décédera quelques jours après qu’un groupe de policiers lui a mis une cagoule sur la tête, à Rochester, dans l'Etat de New York.

Trois mois et demi après la mort de George Floyd à Minneapolis, un nouveau cas de brutalité policière à l’encontre d’un homme noir, Daniel Prude, a fait redescendre des centaines d’Américains dans les rues ce jeudi.

Ce jour-là, les policiers étaient intervenus après un appel d'urgence passé par le frère de la victime, prise d'une crise causée par des troubles psychologiques. Une fois sur place, la patrouille trouve Daniel Prude allongé à même l'asphalte en pleine rue, nu, et le menotte. Père de cinq enfants et habitant Chicago, il était venu à Rochester pour rendre visite à son frère. Alors que l'homme de 41 ans tient des propos incohérents, un agent lui place une cagoule blanche sur la tête. Cette capuche de toile, appelée "spit hood" (littéralement, "capuche à crachat" en français), vise à éviter qu'un des policiers ne reçoive de la salive, car l'homme crache et affirme avoir le coronavirus, à en croire le témoignage de l'un des agents.

La suite parle d'elle-même : un des officiers place alors ses deux mains sur la capuche et demande à la victime de se calmer pendant qu'un autre lui plaque son genou dans le dos. "Vous essayez de me tuer !" peut-on entendre Daniel Prude crier sur les images issues des caméras-piétons des policiers, juste avant de perdre connaissance. Tombé dans le coma, Daniel Prude est mort une semaine plus tard, après avoir été hospitalisé. L'institut médico-légal a conclu, après autopsie, que le décès relevait d'un homicide, lié à une "asphyxie consécutive à une contrainte physique".