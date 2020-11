Etats-Unis : quelle sera la politique de Joe Biden vis-à-vis d'Israël ?

C'est d'ailleurs ce que précise dans un récent rapport Conseil européen des relations extérieures (ECFR), lequel ajoute que "la plupart des gouvernements européens" vont pousser "un profond soupir de soulagement". Le nouveau président devrait "au moins réduire les conséquences les plus négatives de l'ère Trump", en reprenant l'aide américaine aux Palestiniens, en rouvrant la mission palestinienne à Washington et en revenant à la position classique d'une solution à deux Etats, résume l'ECFR.

C'est en effet l'une des conséquences de la politique de Donald Trump en faveur d'Israël : les Palestiniens, eux, se sont éloignés de Washington. Et pour cause : l'administration a coupé leur aide aux Palestiniens et stoppé leur contribution à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Autre sujet de discorde : le plan Trump pour le Proche-Orient, qui prévoit notamment l'annexion de pans de la Cisjordanie par Israël et un Etat palestinien sur un territoire réduit. Quel avenir la future administration ? Si Joe Biden est resté évasif durant la campagne, sa colistière, Kamala Harris, avait dit s'opposer à "l'annexion" et "l'expansion" des colonies israéliennes.