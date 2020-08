Etats-Unis : qui est Kamala Harris, grande favorite pour la vice-présidence de Joe Biden ?

"Ma mère me disait souvent : Kamala, tu seras peut-être la première à accomplir de nombreuses choses. Assure-toi de ne pas être la dernière". Cette anecdote, que Kamala Harris aime à répéter, pourrait prochainement se réaliser. La sénatrice de 55 ans est en effet pressentie pour accompagner Joe Biden dans sa course à la Maison Blanche, en novembre prochain.

Si le démocrate n'a pas encore officialisé le nom de sa colistière – l'annonce doit avoir lieu "la première semaine d'août" -, tous les regards se tournent depuis plusieurs jours vers cette sénatrice au CV impeccable. Depuis les débuts de sa carrière, cette fille d'un immigré jamaïcain et et d'une immigrée indienne accumule en effet les titres de pionnière : après deux mandats de procureure à San Francisco (2004-2011), elle avait été élue, deux fois, procureure de Californie (2011-2017), devenant alors la première femme, mais aussi la première personne noire, à diriger les services judiciaires de l'Etat le plus peuplé du pays. En janvier 2017, la procureure innove à nouveau en prêtant serment au Sénat à Washington. Elle devient ainsi la seconde sénatrice noire de l'histoire américaine et même la première à ce poste à avoir, par ailleurs, des origines d'Asie du Sud .