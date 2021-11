États-Unis : trois hommes reconnus coupables du meurtre du joggeur afro-américain Ahmaud Arbery

Trois hommes déclarés coupables aux États-Unis. Ils sont accusés d'avoir poursuivi puis abattu en février 2020, dans l'État de Géorgie, un joggeur afro-américain prénommé Ahmaud Arbery alors âgé de 25 ans. Travis McMichael, 35 ans et auteur des coups de feu mortels, son père Gregory McMichael, 65 ans, et leur voisin William Bryan, 52 ans, qui a participé à la poursuite en la filmant, risquent une peine de prison à perpétuité. Leur sentence sera prononcée ultérieurement.

La question du racisme, dans un État encore profondément marqué par son passé ségrégationniste, était au cœur du procès qui a duré un mois. Les McMichael et leur voisin ont décidé de pourchasser Ahmaud Arbery "parce qu'il était noir et qu'il courait dans la rue", avait affirmé la procureure Linda Dunikoski lundi lors de son réquisitoire. "Ils lui ont fait peur" en le poursuivant alors que le jeune homme n'avait pas d'arme et n'a rien fait d'autre "que courir pour s'échapper pendant cinq minutes", avait-elle dit, dénonçant une "attaque sur Ahmaud Arbery". D'ailleurs, les trois hommes sont également inculpés pour crime raciste au niveau fédéral et seront jugés une nouvelle fois en février.