"Renfrogné, maussade, qui ne sourit jamais"... Trump déclare la guerre à McConnell, le boss des républicains au Sénat

"Mitch est un politicien renfrogné, maussade, qui ne sourit jamais et si les sénateurs républicains restent avec lui, ils ne gagneront plus", a écrit l'ex-président dans un communiqué cinglant. "Le parti républicain ne pourra plus jamais être respecté ou fort avec des "dirigeants" politiques comme Mitch McConnell aux commandes", insiste-t-il. "Maintenant, ses chiffres" dans les sondages "sont encore plus bas que jamais auparavant, il détruit le côté républicain du Sénat et du même coup, fait terriblement de mal à notre pays", affirme Donald Trump.