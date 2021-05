Après des mois de tensions, Biden et Poutine se rencontreront le 16 juin à Genève

Vers un début d'apaisement ? Après avoir multiplié les joutes verbales en 2021, Joe Biden et Vladimir Poutine vont se rencontrer le mois prochain, le 16 juin, à Genève, en Suisse. Un premier tête-à-tête entre les deux hommes qui pourrait poser une première pierre sur le chemin de l'accalmie après une succession de sanctions et d'accusations respectives.

Au programme de cette entrevue entre le président américain et son homologue russe, plusieurs sujets brûlants. "Les dirigeants aborderont un ensemble de questions urgentes, au moment où nous souhaitons rendre les relations entre les États-Unis et la Russie plus stables et prévisibles", a indiqué Jen Psaki, porte-parole de la présidence américaine.

Selon une source américaine de l'AFP, la question du contrôle des armes nucléaires et celle du régime d'Alexandre Loukachenko en Biélorussie devraient figurer en bonne place dans les discussions. L'emprisonnement controversé de l'opposant russe Alexeï Navalny devrait également être évoqué, dans un contexte où ce dernier a annoncé être visé par trois nouvelles enquêtes criminelles.

L'Ukraine, les cyberattaques, les programmes nucléaires de l'Iran et de la Corée du Nord, l'Arctique, le changement climatique ou encore la Syrie constituent autant de points d'achoppement entre les deux puissances qui pourraient aussi être mis sur le tapis.