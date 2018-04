Etats-Unis : sa mère n’avait jamais pu aller à un bal de promo, il l’invite au sien et sort le grand jeu

Il y a dix-huit ans, Fatima Faruq devait jongler entre son emploi du temps de lycéenne et celui de jeune maman. Son fils Nassir était âgé de six mois à l’époque et la jeune femme n’avait qu’une priorité : travailler pour pouvoir s’offrir son premier appartement. Impensable, alors, d’imaginer se rendre à son bal de promo. Fatima n’a donc jamais vécu ce rite de passage de tout jeune américain.





Les années ont passé, Fatima a aujourd'hui 36 ans, elle s'est séparée de son conjoint et Nassir est en dernière année au lycée Cardinal O'Hara à Brookhaven (Pennsylvanie). A l’approche de son propre bal de promo, il a pensé au sacrifice de sa mère et a voulu y remédier. "Il est venu me voir et m’a demandé ‘Est-ce que tu voudrais aller au bal avec moi ? Ce serait vraiment cool, tu le mérites'", se souvient Fatima. Elle a d'abord cru que l'envie lui passerait d'ici quelques semaines mais "il était vraiment sérieux", explique-t-elle amusée à nos confrères du Washington Post.