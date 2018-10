États-Unis : Trump aurait dissimulé des millions de dollars grâce à de l’évasion fiscale

SCANDALE ? - Le New York Times daté du mardi 2 octobre révèle que Donald Trump ainsi que ses frères et sœurs ont usé (et abusé) de diverses manœuvres d’évasion fiscale afin de dissimuler des millions de dollars à l’administration américaine. La fratrie Trump aurait notamment permis à leurs richissimes parents d’éviter des taxes lors de différents dons. Une enquête a rapidement été ouverte par le services des impôts de l'Etat de New York.