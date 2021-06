Au moins un mort et des dizaines de disparus après l'effondrement d'un immeuble en Floride

Les images sont glaçantes. Un immeuble s'est effondré dans la nuit de mercredi à jeudi 24 juin dans la ville de Surfside, à Miami Beach, en Floride. Une personne est décédée de ses blessures ce jeudi matin à l'hôpital et les services de secours craignent pour la vie de 51 personnes "censées habiter" dans la partie effondrée de l'immeuble.

À cette heure, ces personnes n'ont "ni appelé (pour signaler être en sécurité) ni demandé à quelqu'un d'appeler" à leur place, a indiqué sur CNN Sally Heyman, une administratrice du comté de Miami-Dade. "Mais on ne sait jamais, entre les vacances et autres... Donc on continue d'attendre. Et malheureusement, même s'il en reste, l'espoir s'amenuise", a-t-elle poursuivi.