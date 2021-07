États-Unis : seulement 12 personnes à l'origine de 65% des fausses informations sur le Covid-19

L'OMS décrit le phénomène de désinformation autour du Covid-19 comme une "infodémie". Or, on connaît désormais la souche du virus. Selon une ONG anglo-saxonne, citée par le Guardian ce 17 juillet, la majorité des fausses informations à propos du virus apparu en Chine et son vaccin proviendrait en fait d'une petite dizaine de personnes. Qui parviennent, à elles seules, à toucher 59 millions de personnes. Soit environ l'équivalent de la population italienne.

Ce chiffre, il vient du Center for Countering Digital Hate (CCDH), une ONG basée à Washington et à Londres dont le but est la lutte contre la désinformation en ligne. L'ONG a voulu analyser un échantillon parmi la flopée de contenus anti-vaccin partagés ou publiés sur Facebook et Twitter pour en connaître la source. Or, sur un total de 812.000 publications mises en ligne entre le 1er février et le 16 mars 2021, ils ont découvert que plus de la moitié (65%) était attribuable à seulement douze personnes bien identifiées.

Il s'agit de figures connues de la sphère antivax américaine. On retrouve ainsi Robert Kennedy Jr, le neveu de John Kennedy, qui a notamment lié vaccins contre le covid-19 et 5G, et qui avait tenté de minimiser l'impact du virus sur la mortalité. Les autres comptes signalés sont ceux de Joseph Mercola, fervent militant anti-vaccin, Erin Elizabeth, qui a publié par le passé des théories du complot autour de la famille Rothschild, ou encore Ty et Charlene Bollinger, ainsi que ceux de Sherri Tenpenny, Rizza Islam, Rashid Buttar, Sayer Ji, Kelly Brogan, Christiane Northrup, Ben Tapper et Kevin Jenkins.