Six Français blessés après le crash d'un avion de chasse dans la Vallée de la mort, le pilote tué

Un jet militaire s'est écrasé en Californie dans le parc national de la Vallée de la Mort. Le pilote est décédé et au moins sept personnes ont été blessées dont six Français de la même famille, selon la presse locale. L'accident aurait lieu lors d'un entraînement militaire.





Des témoins attestent que l'accident a fait exploser l'avion et que du carburant brûlant aurait alors éclaboussé les visiteurs. Les blessés ont été pris en charge dans une centre de grands brûlés et selon les médecins un certain nombre d'entre eux auront besoin de greffes de peau.