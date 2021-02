Soupçons de fraude fiscale : l'enquête au pénal qui pourrait coûter cher à Donald Trump

Le répit judiciaire de Donald Trump aura été de courte durée. Moins de deux semaines après son acquittement à l'issue de son procès en destitution, l'ancien président est rattrapé par une enquête qui pourrait assombrir son avenir politique. Et pour cause : ces investigations pourraient déboucher sur une condamnation, synonyme, peut-être, d'incarcération.

Durant de longs mois, Donald Trump et ses avocats ont bataillé pied à pied pour empêcher la transmission de ces documents - plusieurs millions de pages, selon CNN - par le cabinet Mazars, qui gère la comptabilité de l'ancien chef de l'État. Mais la digue a cédé ce lundi, la Cour Suprême donnant son feu vert en rejetant une nouvelle tentative du milliardaire d'y échapper. D'où l'accélération de l'enquête. Certes, celle-ci se déroule à huis clos devant un grand jury, et le procureur démocrate n'a fait quasiment aucune déclaration publique sur sa progression. En outre, personne ne sait quand elle se terminera, ni si elle débouchera sur des poursuites, qui constitueraient une première pour un ex-président américain.

D'ici là, l'enquête, elle, se poursuit. Et avance à grand pas. C'est en tout cas ce que croient savoir plusieurs médias américains : les enquêteurs ont auditionné des employés de la Deutsche Bank - qui collabore avec Donald Trump et sa holding, la Trump Organization - et de sa compagnie d'assurances, Aon. Ils ont aussi réinterrogé l'ex-avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen : celui-ci avait affirmé au Congrès que Trump et sa société gonflaient ou réduisaient artificiellement la valeur de leurs actifs, pour alternativement obtenir des prêts bancaires ou réduire leurs impôts.