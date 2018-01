L'ancien conseiller de Trump fait marche arrière après ses déclarations polémiques sur le fils du président

"Je regrette que le retard de ma réponse aux informations inexactes concernant Don Jr ait détourné l'attention des réussites historiques du président lors de sa première année de mandat", a souligné dimanche Stephen Bannon dans un communiqué. Et de tresser les louanges du fils du président : "Donald Trump Jr. est un patriote et un homme bien. Il a soutenu sans relâche son père et le programme qui a aidé à transformer notre pays". En outre, Stephen Bannon l’assure : "Mes propos visaient Paul Manafort", ex-chef de campagne de Donald Trump et depuis inculpé dans l'enquête de Robert Mueller.