Le mystérieux "syndrome de La Havane" ne serait pas imputable à une puissance étrangère, selon la CIA

La CIA a conclu que le "syndrome de la Havane", un mal mystérieux qui frappe des diplomates américains à travers le monde et parfois comparé à des "attaques acoustiques" n'était a priori pas imputable à une attaque d'une puissance étrangère, selon des informations du New York Times mercredi. Certains suspectaient la Russie d'en être responsable.

"Concernant des centaines de cas, l'agence a trouvé des explications plausibles et alternatives" à une opération étrangère, selon des sources citées par NBC. Mais l'enquête de la CIA se poursuit concernant une vingtaine de cas qui restent inexpliqués. "Le rapport intérimaire n'était pas une conclusion finale de l'administration Biden ou de l'ensemble de la communauté du renseignement", a précisé NBC, citant des responsables américains.

Le New York Times et NBC citent des conclusions préliminaires de la CIA sur les incidents survenus pour la première fois chez des diplomates en 2016 dans la capitale cubaine, des diplomates américains et canadiens se plaignant de graves maux de tête et de nausées.