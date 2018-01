États-Unis : grand amateur de sushis, il se retrouve avec un ver d'1,7 m dans l'intestin

A vous dégoûter du "Menu N". Chers habitués du sushi du coin ou de la livraison de makis et autres sashimis, on vous prévient, l'histoire qui suit n'est vraiment pas ragoûtante. En août dernier, le service des urgences de Fresno, situé à mi-chemin de San Franciso et de Los Angeles, a ainsi vu débarquer un patient un peu particulier, tenant à la main un étrange sac plastique. Intrigué, le médecin, à qui l'individu avait réclamé un vermifuge, lui a demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Et a découvert avec effroi, et sans doute dégoût, que l'homme transportait un ver de près de 1,70 m, enroulé autour d’un rouleau de papier toilette !