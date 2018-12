Etats-Unis : un homme inspiré par le groupe Etat islamique projetait d’attaquer une synagogue

"J'admire le gars qui a commis la fusillade (de Pittsburgh)", a-t-il écrit à un agent sous couverture, selon ces documents. "Je peux m'imaginer commettre ce type d'opération, Inch' Allah", a-t-il également dit selon les citations rapportées dans ces documents.





La veille de son arrestation, les autorités ont déclaré qu'il avait fourni un plan pour son attaque, y compris l'adresse de la synagogue et des recherches afin de déterminer le moment où il pourrait faire le plus de victimes. Un agent infiltré lui a alors donné rendez-vous vendredi, et il a pris un sac contenant des fusils de type AR-15, avant d'être arrêté, précisent ces mêmes documents.