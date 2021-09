États-Unis : il n'y a "plus de migrants" sous le pont de Del Rio, annonce le gouvernement américain

Ils étaient des milliers à camper sous le pont de Del Rio, à la frontière entre le Texas et le Mexique dans l'espoir de pouvoir traverser et être admis aux États-Unis. Mais ce vendredi 24 septembre, le campement est vide. Le ministre américain Alejandro Mayorkas a affirmé qu'il n'y "avait plus de migrants" et que plus de 2000 personnes avaient été expulsées vers Haïti par avion. 8000 sont par ailleurs retournées volontairement au Mexique, 5000 ont été transférées dans des centres d'hébergement et 12.400 ont pu quitter le site et devront se présenter à un juge de l'immigration pour défendre leur demande d'asile, a précisé le ministre.

Au total, selon Alejandro Mayorkas, 30.000 migrants, pour la plupart haïtiens, sont arrivés depuis le 9 septembre dans la petite ville frontalière du Texas, où ils vivaient sous la chaleur et l'insalubrité après avoir traversé le Rio Grande depuis la ville mexicaine de Ciudad Acuña.