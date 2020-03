États-Unis : traitée pour le coronavirus, une patiente non assurée reçoit une facture... de 34.927 dollars

C'est une histoire qui risque malheureusement de se répéter. Alors que les États-Unis ont dépassé jeudi 19 mars la barre des 10.000 cas recensés de Covid-19, et dénombrent 154 morts, la société américaine se révèle vulnérable face à la pandémie. Malgré l'Obamacare, le pays de l'Oncle Sam n'a pas de couverture universelle. Des millions d'Américains ne sont ainsi pas, ou mal, assurés, rendant encore plus difficile la lutte contre le virus. Danni Askini, l'une des premières malades outre-Atlantique, a été facturée 34.927,43 dollars (soit environ 32.600 euros) pour son test et son traitement. Une somme entièrement à sa charge.

Le cauchemar de cette Américaine commence un samedi de la fin du mois de février, lorsqu'elle ressent une douleur thoracique, un essoufflement et une migraine. Après en avoir informé son oncologue, qui lui a conseillé d'aller aux urgences de la région de Boston, les médecins concluent qu'elle souffre d'une pneumonie. Alors qu'elle est priée de rentrer se reposer chez elle, l'état de Danni s'aggrave. Elle retourne alors à l'hôpital. Ce n'est qu'à sa troisième visite qu'elle est testée positive. Quelques jours plus tard, confinée à son domicile, elle reçoit - "stupéfaite" - une facture de plusieurs milliers de dollars pour son test et son traitement.