États-Unis : trois hommes blancs condamnés pour le meurtre du joggeur noir Ahmaud Arbery

Les accusés ont assuré avoir pris le joggeur pour un cambrioleur, et invoqué une loi de Géorgie, datant de la guerre de Sécession et abrogée après le drame, autorisant les simples citoyens à procéder à des arrestations. La police de l'État de Géorgie a arrêté les trois hommes après la diffusion de la vidéo du drame.

Ahmaud Arbery est sorti de chez lui "pour faire un jogging et il a fini par courir pour sauver sa vie", a affirmé le juge Timothy Walmsley en prononçant vendredi la sentence. Le jeune homme a été "pourchassé et tué parce que les individus dans cette salle ont fait eux-mêmes la loi", a-t-il expliqué.

La procureure Linda Dunikoski a estimé que les McMichael n'avaient montré "ni remords ni empathie" et révélé que Gregory McMichael avait transmis les images du meurtre aux médias "parce qu'il pensait que cela allait l'exonérer". Les avocats des trois hommes ont de leur côté plaidé un acte non intentionnel.

La dimension raciale de l'affaire, qui a alimenté les grandes manifestations antiracistes à l'été 2020, a aussi été sous-jacente pendant le procès. La famille d'Ahmaud Arbery, qui avait réclamé une "punition maximale" pour les trois hommes, a salué ces lourdes peines. La mère de la victime a déclaré au juge que les trois hommes avaient "pris (son) fils pour cible parce qu'ils ne voulaient pas de lui dans leur quartier".

Les McMichael et leur voisin ont décidé de pourchasser Ahmaud Arbery "parce qu'il était noir et qu'il courait dans la rue", avait affirmé Linda Dunikoski. Ben Crump, célèbre avocat afro-américain, a rendu hommage "à tous les hommes noirs qui ont été lynchés dans l'histoire de l'Amérique et de la Géorgie et à qui justice n'a jamais été rendue".