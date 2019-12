Etats-Unis : Uber reconnaît près de 6000 agressions sexuelles en deux ans

Uber sort de son silence. L'entreprise américaine a révélé jeudi que 5981 agressions sexuelles ont été dénoncées par des utilisateurs ou des conducteurs de son service, ainsi que des tiers, en 2017 et 2018 aux Etats-Unis, dans un rapport sur la sécurité publié jeudi qui dénombre également 19 homicides sur la même période.

Pour la seule année 2018, le groupe de VTC a en effet enregistré 235 viols (qualifiés de "pénétration sexuelle non consensuelle") contre 229 l’année précédente. Pour ces deux années, 92% des victimes étaient des usagers de la plateforme. Le rapport signale également 280 tentatives de viol en 2018, contre 307 un an plus tôt.