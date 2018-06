Etats-Unis : un garçon de 15 ans s’enfuit du plus grand centre pour enfants migrants du pays

"Si un enfant tente de quitter l'une de nos installations, nous ne pouvons pas le restreindre. Nous ne sommes pas un centre de détention", explique un porte-parole de Southwest Key Programs, l’organisation qui gère les centres pour jeunes migrants aux Etats-Unis. Pourtant, les polémiques pleuvent ces dernières semaines sur ce type de structures qui s’apparentent pour certains observateurs à des prisons.





Illustration avec le récit du journaliste de MSNBC Jacob Soboroff qui s’est rendu sur place à Brownsville : "J’ai visité des prisons fédérales et des prisons locales. Ce lieu a beau s’appeler ‘refuge’, ces enfants sont incarcérés. Pas de cellules, pas de cages, ils vont en classe pour apprendre l’histoire américaine et ils peuvent regarder [le dessin animé] Moana, mais ils sont en détention". A noter que cet ancien Walmart est devenu le plus grand centre d'accueil pour enfants migrants des États-Unis. Toujours selon CNN, sur les 19.000 enfants pris en charge par Southwest Keys, seuls 50 ont décidé de quitter seul leur centre respectif.