Un Boeing 737 MAX forcé d’atterrir en urgence aux Etats-Unis après un problème de moteur

Ces essais se sont déroulés lundi après des tests sur simulateurs de vol effectués samedi à Renton (Washington) par des pilotes d'American Airlines et de Southwest, deux compagnies clientes du 737 MAX, ont précisé mardi ces sources, sous couvert d'anonymat. Des responsables de la FAA doivent, eux, faire la lumière mercredi, devant le Congrès américain, sur la manière dont l'agence a certifié et autorisé le 737 MAX à voler (le 8 mars 2017 pour le MAX 8 et le 27 mars 2018 pour le MAX 9).