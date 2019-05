États-Unis : un Boeing 737 termine son atterrissage dans un fleuve

Un Boeing 737 qui devait se poser sur une base militaire de Jacksonville (Floride) a terminé sa course dans un fleuve, proche de l'aéroport. L'avion venait de Cuba, et transportait des employés de la base militaire américaine de Guantanamo et leurs familles. Il y a eu très peu de blessés, qui ont été transférés dans plusieurs hôpitaux de la région. Les autorités fédérales de sécurité des transports ont ouvert une enquête pour connaître les causes exactes de cet incident.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.