États-Unis : un couple gay débarqué d'un avion pour laisser leurs places à un couple hétérosexuel

"Je n'ai jamais connu une telle discrimination pendant un voyage". C'est sur un vol interne classique entre New-York et Los Angeles, de la compagnie Air Alaska, que David Cooley et son ami ont vécu une "humiliation" dimanche 29 juillet. Le propriétaire d'un restaurant à Los Angeles a ému les réseaux sociaux, avec son témoignage, partagé plus de 3000 fois sur Facebook.





"Un avion bondé" et un équipage "uniquement inquiet de partir à l'heure". Ce sont les excuses invoquées par la compagnie Air Alsaka pour justifier la mésaventure du couple homosexuel dimanche 29 juillet. David Cooley et son compagnon ont été débarqués de leur avion, pour laisser leurs places à un couple hétérosexuel, en accord avec la politique de la compagnie "d'asseoir les familles ensemble".