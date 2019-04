Etats-Unis : un ex-militaire qui préparait un attentat contre un rassemblement de suprémacistes a été arrêté

Sur internet et au cours de conversations avec un agent du FBI sous couverture, Mark Domingo a non seulement revendiqué son soutien aux djihadistes mais il a aussi affiché sa détermination à devenir un martyr de sa religion, a insisté Nick Hanna. Selon le FBI, M. "Domingo a acheté, les 23 et 24 avril 2019, plusieurs centaines de clous afin de s'en servir comme mitraille dans un engin explosif". Il a "remis ces clous à quelqu'un qu'il pensait être un complice mais qui était en réalité un agent des forces de l'ordre travaillant pour le FBI", a précisé le procureur.