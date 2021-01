États-Unis : un homme lourdement armé arrêté près du Capitole

Originaire de Virginie et âgé de 31 ans, il s'est présenté en voiture à un point de contrôle à quelques encablures du Capitole, détaille un rapport de police consulté samedi par l'AFP, confirmant une information de CNN. Il était muni d'une accréditation "non valide" pour la cérémonie d'investiture de Joe Biden, qui doit avoir lieu mercredi prochain.

Lors de sa fouille, la police a retrouvé une arme de poing chargée et plus de 500 cartouches de munitions. Sur son pick-up blanc, plusieurs autocollants défendant le droit au port d'armes : "S'ils viennent prendre vos armes, filez-leur vos balles d'abord". Le suspect a été arrêté dans la foulée pour possession d'armes à feu non enregistrées et détention illégale de munitions.

"C'était une erreur de bonne foi", a déclaré l'homme au quotidien Washington Post après avoir été libéré. "Je me suis rendu à un point de contrôle après m'être perdu dans Washington : je suis un gars de la campagne", a-t-il affirmé. "Je leur ai montré le badge d'accès à la cérémonie qu'on m'avait remis". Il a précisé au journal qu'il était affecté comme agent de sécurité privé près du Capitole et a présenté un certificat remis par son employeur. Il a dit avoir un port d'arme en Virginie mais avoir oublié de retirer son arme de son véhicule avant de quitter son domicile pour sa permanence de nuit à Washington. L'homme a en revanche nié disposer des plus de 500 cartouches de munitions figurant dans son rapport d’arrestation.

Le Parquet ne s'est pas opposé à sa libération après une audience samedi après-midi, a rapporté le Washington Post, précisant qu'il avait néanmoins été sommé de ne plus se rendre dans la capitale sauf pour les démarches relatives à la procédure judiciaire le concernant.