États-Unis : un homme retrouvé mort entouré de plus d'une centaine de serpents

Phobiques s'abstenir. Un Américain de 49 ans a été retrouvé mort chez lui, dans le Maryland, entouré de plus d'une centaine de serpents, ont annoncé les autorités jeudi. La police a été appelée après le signalement d'un voisin qui l'a trouvé étendu au sol, inconscient. Il s'était permis d'entrer dans sa maison après ne pas l'avoir vu pendant plus d'une journée, a déclaré le shérif du comté de Charles dans une déclaration relayée par le New York Post.

À l'intérieur de la maison, les secours ont retrouvé près de 130 serpents, pour certains venimeux. Parmi eux, un python birman de 4,2 mètres, rapporte le New York Post. Les reptiles vivaient dans des terrariums disposés sur des étagères. Tous ont été récupérés par le Charles County Animal Control, sorte de SPA locale, avec l'aide d'experts venus de Caroline du Nord et de Virginie. Lors d'une interview à la chaîne locale WUSA9, Jennifer Harris, porte-parole de cette association, a déclaré qu'il s'agissait de la plus grande collection de serpents qu'ils aient jamais vue en plus de 30 ans d'expérience.