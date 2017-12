États-Unis : un homme tué par la police après un canular téléphonique

L'enregistrement de l'appel passé au 911, les services de secours aux Etats-Unis, a été publié par les autorités locales. On y entend un homme dire qu'une dispute a éclaté entre ses parents, qu'il a accidentellement "tiré dans la tête de son père et qu'il ne respire plus". "Je suis en train de pointer mon arme sur eux pour m'assurer qu'ils restent dans le placard, ma mère et mon petit frère (...). Envoyez quelqu'un parce que sinon je ne vais vraiment pas baisser mon arme", dit-il, avant d'ajouter qu'il a "déversé de l'essence partout dans la maison" et qu'il "risque de tout incendier".