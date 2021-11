États-Unis : un passager de la fusée de Blue Origin de Jeff Bezos décède dans un accident d'avion

Une redescente sur terre tragique. Glen de Vries, un entrepreneur new-yorkais de 49 ans, a succombé jeudi "au crash d'un petit avion" de tourisme près de New York, a annoncé vendredi la police du New Jersey. Un autre Américain, Thomas P. Fisher se trouvait également dans l'appareil.

Sur Twitter, la société s'est dite "dévastée par la mort soudaine de Glen de Vries (qui) a apporté tant d'énergie et de vie à toute l'équipe de Blue Origin et à ses coéquipiers". "Sa passion pour l'aviation, son travail caritatif et son dévouement à son métier seront longtemps vénérés et admirés", ajoute la firme.