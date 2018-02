Etats-Unis : un père et sa fille arrêtés après avoir eu un enfant ensemble

L'affaire choque les Etats-Unis. Steven Pladl, 42 ans, et sa fille Katie Pladl, âgée de 20 ans, ont été arrêtés fin janvier en Caroline du Nord après avoir eu un enfant ensemble. Une événement sordide qui devait prochainement être suivi d'un mariage. Il n'en sera rien. Le couple a été arrêté et inculpé des charges d'inceste, d'adultère et de délinquance.





La jeune femme, abandonnée à la naissance et élevée par des parents adoptifs, avait décidé, une fois sa majorité atteinte, en 2016, de partir à la recherche de son père biologique. Géniteur qu'elle a fini par retrouver sur les réseaux sociaux et chez qui elle s'est installée peu après. À l'époque, rapporte CBS, l'homme vit à Richmond, en Virginie, avec sa femme et ses deux filles.